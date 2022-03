Durante The Game Awards de 2020 se reveló que The Initiative, uno de los equipos que forman parte de Xbox Game Studios, está trabajando en un nuevo juego de Perfect Dark, algo que alegró a más de uno. Sin embargo, a más de dos años de esa revelación, lo único que hemos escuchado son problemas en desarrollo. Ahora, un nuevo reporte ha revelado que gran parte de los desarrolladores que trabajan en este estudio han abandonado, no solo el proyecto, sino The Initiative por completo.

De acuerdo con VGC, quienes analizaron diferentes perfiles de LinkedIn y solicitudes de trabajo para The Initiative, durante el último año, cerca de 34 personas abandonaron este estudio. Aquí se habla sobre la salida de Dan Neuburger, director del juego, Drew Murray, director de diseño, Chris O’Neill, diseñador principal de niveles, Jolyon Myers, constructor principal de mundos, dos diseñadores de sistemas sénior, un grupo de tres ex diseñadores de God of War, los dos escritores más importantes de Perfect Dark, el director técnico del proyecto, el director de arte técnico, el ingeniero principal del juego, el animador principal, el líder de control de calidad y más.

Junto a esto, se ha mencionado que en el último año solo se han contratado a 12 personas. En total, se habla de una plantilla de cerca de 50 trabajadores en este momento. Al ser cuestionado sobre este reporte, Darrell Gallagher, jefe del estudio, comentó lo siguiente:

“No es una tarea fácil construir un estudio y reinventar una franquicia querida. Al crear The Initiative, nos propusimos aprovechar las asociaciones de desarrollo conjunto para lograr nuestras ambiciones, y estamos muy entusiasmados con todo el progreso que estamos viendo en nuestra relación con Crystal Dynamics. En este viaje, no es raro que haya cambios en el personal, especialmente durante una época de agitación global en los últimos dos años, y hay mucho más trabajo por delante para ofrecer una fantástica experiencia Perfect Dark a nuestros jugadores. Les deseamos a todos nuestros antiguos colegas lo mejor, y confío en el equipo que tenemos, en los nuevos talentos que se unen, y estamos ansiosos por compartir más con los fanáticos”.

¿Qué causó estas salidas? Bueno, tal parece que la participación de Crystal Dynamics ha causado una serie de problemas internos. Como sabrán, durante el pasado mes de septiembre se reveló que los responsables de las más recientes entregas de Tomb Raider se habían sumado al desarrollo de Perfect Dark para proporcionar apoyo. Sin embargo, el reporte ha revelado que esto causó un conflicto con la forma en que este proyecto se estaba creando.

Exempleados han mencionado que muchos miembros sénior del equipo se sintieron frustrados por una falta de autonomía y no fueron escuchados en cuestiones clave como las prioridades de desarrollo. Junto a esto, las decisiones de dirección por parte de Gallagher y Neuburger, quienes previamente fueron jefes de estudio y directores de juegos en Crystal Dynamics, ocasionó que el desarrollo avanzara “dolorosamente” lento y que nunca se formó una cultura empresarial sólida. Aquí se habla sobre una estructura de arriba hacia abajo, cuando los empleados buscaban lo contrario.

De igual forma, con la llegada de Crystal Dynamics, se esperaba que el desarrollo se moviera de una forma más rápida, pero ahora parece que este será el estudio con la mayor carga de trabajo. Por si fuera poco, un ex-empleado no descarta la posibilidad de un soft reboot, lo que significaría que aún falta mucho tiempo para ver este proyecto finalizado.

Sin duda alguna, una situación complicada. Ya de por sí es difícil hacer un juego de este nivel, ahora con un menor equipo, y una serie de problemas internos, esto será aún más complicado. Al final del día, todo recae en una cultura de trabajo positiva, algo que al parecer no había en The Initiative.

