Habrá un nuevo ID@Xbox Showcase la próxima semana

El año apenas va comenzando por lo que todavía restan muchos juegos por estrenarse en lo que falta del 2022. Además de las grandes producciones AAA también debemos recordar que existen varios proyectos indies que seguramente darán mucho de qué hablar y para conocer más sobre algunos de ellos, tendremos un nuevo ID@Xbox Showcase la siguiente semana enfocado justamente en este tipo de experiencias.

La noticia fue confirmada mediante las redes sociales de Xbox, en donde se confirmó que será el próximo miércoles 16 de marzo a las 12PM hora del centro de México cuando podamos disfrutar de esta nueva presentación:

ID@Xbox and @Twitch will feature exciting games from independent developers during the /ID@Xbox Showcase on Wednesday, March 16. Broadcast details here: https://t.co/htgUyFlw2V

— Xbox Wire (@XboxWire) March 10, 2022