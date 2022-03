Oscar Isaac habla sobre la película de Metal Gear

Por allá de 2020, se dio a conocer que Oscar Isaac sería el responsable de protagonizar a Solid Snake en la película live-action de Metal Gear. Desde ese entonces no hemos tenido ningún tipo de información relacionada al proyecto, pero afortunadamente eso cambió con unas recientes declaraciones del actor.

Durante la premiere para la próxima serie de Disney+, Moon Knight, IGN tuvo oportunidad de platicar brevemente con Isaac y fue aquí donde le preguntaron si tenía algo que decir sobre la película de Metal Gear. Ésto fue lo que dijo al respecto:

Oscar Isaac, Solid Snake himself, told IGN “We’re climbing through air ducts, we’re looking for the story [of the Metal Gear Solid movie].” https://t.co/BDe0xdQ2n2 pic.twitter.com/Y7hOJieK0K

— IGN (@IGN) March 23, 2022