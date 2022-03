One Piece: Red nos muestra sus nuevos diseños de personajes

Por si ya lo habías olvidado, este año tendremos una nueva película de One Piece conocida como One Piece: Red. Los fans de la obra de Eiichiro Oda ciertamente tienen muchas razones para emocionarse en los próximos meses, y si ya no puedes esperar para conocer cómo lucirán Luffy y compañía en este futuro largometraje, entonces llegaste al lugar adecuado.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, One Piece: Red nos ha mostrado los nuevos diseños que tendrá la tripulación Straw Hat para esta película, y sin más, acá le puedes echar un vistazo al tráiler que nos los revela:

One Piece: Red está pensada para estrenarse el 6 de agosto en Japón, pero se desconoce Actualmente,está pensada para estrenarse el 6 de agosto en, pero se desconoce si los recientes ataques cibernéticos hacia Toei Animation podrían tener un posible impacto en cuanto a su estreno. Tampoco sabes cuándo es que esta película llegará a los cines de todo el mundo, por lo que deberemos esperar un poco más para conocer todos estos detalles.

Via: ComicBook