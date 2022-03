Ubisoft es una compañía que está en constante movimiento. Pese a tener múltiples equipos trabajando en diversos proyectos, tal parece que pronto conoceremos más sobre el futuro de esta empresa francesa. Recientemente, un reporte señaló que pronto se llevaría a cabo un nuevo Ubisoft Forward, en donde no solo tendríamos actualizaciones de varios proyectos ya conocidos, sino que se revelaría una secuela de Immortals Fenyx Rising, así como un juego en 2.5D de Prince of Persia.

De acuerdo con fuentes cercanas a XFire, Ubisoft se está preparando para un evento masivo. Si bien se tenía planeado celebrar esta presentación antes de E3 2022, la situación global ha cambiado las fechas internas. Aquí se habla de 20 juegos en total. Algunos de estos, como Assassin’s Creed Infinity y Beyond Good & Evil 2, ya son del conocimiento público. Sin embargo, tres proyectos aún no anunciados llaman mucho la atención.

Aquí se menciona a Assassin’s Creed Rift, juego que comenzó como un DLC para Valhalla, y se ha mencionado que tendrá una escala similar a Uncharted: The Lost Legacy o Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Junto a esto, también se habla de una secuela de Immortals Fenyx Rising, la cual se encuentra en preproducción, y un nuevo juego de Prince of Persia con una perspectiva 2.5D, el cual toma inspiración de los juegos de Ori y está a cargo de Ubisoft Montpellier.

De igual forma, se hablan sobre anuncios relacionados con Skull & Bones, Avatar: Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, el remake de Splinter Cell, The Crew 3, Ghost Recon Frontline y varios juegos móviles.

Por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Ubisoft relacionada con algunos de estos rumores, pero no sería descabellado pensar que una nueva presentación llena de anuncios esté en el horizonte. El formato de Forward le ha funcionado a la compañía francesa, por lo que su regreso es muy posible.

En temas relacionados, se han compartido nuevos detalles sobre el remake de Splinter Cell. De igual forma, Assassin’s Creed: Valhalla supera los mil millones de dólares generados.

Nota del Editor:

La idea de ver una secuela de Immortals Fenyx Rising y un juego de Prince of Persia inspirado por Ori, lo cual significaría que sería un metroidvania, suena muy interesante. Espero que la presentación suceda dentro de poco.

Vía: XFire