A finales del año pasado, Ubisoft confirmó de forma oficial la existencia de un remake para el primer Splinter Cell. Específicamente, el proyecto está siendo desarrollado por Ubisoft Toronto, aunque como muchos otros juegos del estudio, este remake también contará con el apoyo de varios otros equipos en todo el mundo. El título todavía está lejos de llegar a nuestras manos, pero el día de hoy se dieron a conocer unos cuantos detalles interesantes.

Como parte de una reciente junta con accionistas, Ubisoft mencionó que el remake de Splinter Cell está siendo creado desde cero con el poder del Snowdrop Engine, un motor gráfico propio que también ha sido utilizado en otros juegos del estudio como Tom Clancy’s The Division, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, South Park: The Fractured but Whole, y algunos otros más.

Tristemente, Ubisoft no dio detalles adicionales relacionados a su posible fecha de lanzamiento o incluso ventana, reiterando así que el proyecto sigue estando en etapas muy tempranas de su desarrollo. Incluso me atrevería a decir que este remake podría ver la luz hasta 2024, dependiendo de cómo vaya avanzando su desarrollo.

Nota del editor: Ya era hora de que Ubisoft finalmente trajera de regreso a Sam Fisher, aunque debo admitir que se tardaron bastante haciéndolo. Esperemos que este remake realmente cumpla con las expectativas de los fans, ya que de lo contrario, toda la franquicia de Splinter Cell podría correr peligro.

Via: ComicBook