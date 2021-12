Hace un par de días se reveló un nuevo registro que apuntaba al regreso de la serie de Splinter Cell. Ahora, hace unos momentos, Ubisoft ha confirmado que un remake del primer título ya está en desarrollo de la mano de la división de Toronto.

El remake de Splinter Cell está siendo desarrollado desde cero utilizando el motor Snowdrop de Ubisoft, el mismo que se está usando actualmente en Avatar: Frontiers of Pandora, así como el próximo juego de Star Wars de la compañía. Esto permitirá el uso de imágenes y jugabilidad de nueva generación, e iluminación dinámica y las sombras por las cuales la serie es conocida.

Esto fue lo que comentó Matt West, el productor de este proyecto:

“Aunque todavía estamos en las primeras etapas de desarrollo, lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que el espíritu de los primeros juegos permanezca intacto, en todas las formas que dieron a Splinter Cell su identidad. Entonces, mientras lo construimos desde cero, lo actualizaremos visualmente, así como algunos de los elementos de diseño para que coincida con la comodidad y las expectativas del jugador, y lo mantendremos lineal como los juegos originales, no hacerlo mundo abierto”.

De igual forma, esta declaración ha señalado que los rumores de un juego abierto eran erróneos. Aún no hay una fecha de lanzamiento, pero en un futuro tendremos información adicional. Solo esperemos que este proyecto se ve mejor que el remake de Prince of Persia: The Sands of Time. En temas relacionados, Ubisoft entra el mercado de los NFT.

Vía: Ubisoft