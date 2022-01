El pasado mes de diciembre se reveló que Ubisoft por fin está trabajando en un remake del primer Splinter Cell, alegrando así a los fans de Sam Fischer en todo el mundo. Sin embargo, será mejor que no esperen que este título esté disponible en un futuro cercano. Por medio de sus redes sociales, la compañía francesa anunció que están buscando a personas que les interese participar en este proyecto.

Pese a que en su anuncio oficial se señalaba que este remake se encontraba en sus primeros estados de producción, destaca mucho que la solicitud de empleados llegó un mes después de la revelación de este proyecto. Aquí se busca a gente que tenga experiencias en ámbitos de la programación de jugabilidad, motor, inteligencia artificial y 3D, así como artistas y animadores.

We’re remaking #SplinterCell from the ground up and are seeking top-tier specialists from various backgrounds and skillsets to join us on this exciting new mission! Activate your trifocal goggles, Agent. It's time to find your role: https://t.co/EyvovlsiOX pic.twitter.com/8sVpRt273r

— Ubisoft Toronto (@UbisoftToronto) January 14, 2022