Ubisoft+ no llegará a consolas de PlayStation

Hace un par de días se reveló qué Ubisoft+, el servicio de suscripción de la compañía francesa, llegará a consolas de Xbox. Si bien este anuncio sorprendió a más de uno, los detalles fueron escasos, y algunas personas aún tienen dudas sobre esta implementación. Una de las cuestiones más importantes por fin tiene una respuesta, y se ha confirmado que Ubisoft+ no estará disponible en consolas de PlayStation.

Después de darse a conocer la llegada del servicio a consolas de Xbox, Push Square se puso en contacto con Ubisoft para aclarar el posible lanzamiento de este servicio a las plataformas de PlayStation. Lamentablemente, por el momento no hay planes para ver Ubisoft+ en PS4 y PS5. Esto también significa que Rainbow Six: Extraction, el cual estará disponible día uno en Game Pass, solo se podrá conseguir a precio completo en estas consolas.

Si bien esto es una mala noticia, Ubisoft no descarta la posibilidad de que su servicio de suscripción esté disponible en PS4 y PS5 en un futuro, pero por el momento este no será el caso. Ubisoft+ actualmente está al alcance de los jugadores en PC y plataformas como Stadia y Luna, ofreciendo acceso a más de 100 juegos y DLC de la compañía francesa.

En temas relacionados, también se ha revelado que Ubisoft+ no formará parte de Game Pass. De igual forma, PlayStation ya está trabajando en una respuesta para el servicio de su competidor.

Nota del Editor:

Si bien es una decepción que Ubisoft+ no esté disponible en las consolas de PlayStation, esta decisión tiene sentido cuando tomamos en cuenta que PS Now, el equivalente a Game Pass no está al alcance de los usuarios en todo el mundo, algo que seguramente hubiera pasado con Ubisoft+.

Vía: Push Square