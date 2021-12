Sony tiene casi lista su respuesta a Game Pass

Uno de los primeros informes del PS5 parece qué por fin se hará una realidad. Antes de la revelación oficial de esta consola, reportes aseguraban que los juegos de PS1, PS2 y PS3 iban a estar disponibles por medio de la retrocompatibilidad. Si bien este no ha sido el caso hasta el momento, fuentes cercanas a Sony aseguran que un nuevo proyecto, conocido como Spartacus, por fin sería la respuesta a Xbox Game Pass, y nos daría acceso a una lista de títulos clásicos.

De acuerdo con Bloomberg, PlayStation actualmente está trabajando en un nuevo servicio de suscripción, el cual contaría con todos los beneficios presentes en PS Plus, y nos daría acceso a una librería de juegos de todas las generaciones de la compañía. El proyecto, conocido actualmente como Spartacus, estaría disponible en algún punto de la primavera del siguiente año, y funcionaría como una unión entre PS+ y PS Now.

Si bien los detalles aún son algo escasos por el momento, el medio ha señalado que Spartacus estaría conformado por tres diferentes niveles de suscripción. El primero de estos nos daría acceso a todas las funciones de PS Plus. El segundo ofrecería un catálogo de juegos de PS4 y PS5, algo similar a la PlayStation Plus Collection. Por último, el tercer nivel le daría a los usuarios la oportunidad de disfrutar de títulos del PS1, PS2 y PS3.

Sin embargo, se ha mencionado que este servicio no ofrecerá juegos día uno, como lo hace Xbox Game Pass. En su lugar, veríamos algo como PlayStation Now, pero combinado con PS Plus. Solo esperemos que Spartacus sea algo que esté disponible en todo el mundo, y no solo en ciertas regiones.

Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de PlayStation sobre este nuevo reporte. Sin embargo, considerando información que surgió previo al lanzamiento del PlayStation 5, así como el constante éxito que ha tenido Xbox Game Pass, no suena descabellado pensar que un servicio similar ya está en desarrollo en Sony. Si bien este sería un anuncio perfecto para The Game Awards, seguramente veremos más información al respecto hasta el próximo año.

Nota del Editor:

Aunque la idea de un competidor directo para Xbox Game Pass suena muy interesante, el reporte parece señalar que esto no será tan grande. El enfoque en títulos clásicos es algo que se ha pedido desde hace años, pero el no tener lanzamientos día uno puede afectar a este servicio a largo plazo.

