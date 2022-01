Hace un par de días surgieron una serie de rumores relacionados con The Flash y el futuro del DCEU. Si bien algunos de estos puntos ya fueron aclarados, una pieza de información se ha confirmado. Recientemente, Ben Affleck, quien interpreta a Batman en este universo, ha confirmado que su última aparición como el Caballero de la Noche será en The Flash.

Por medio de una entrevista con Herald Sun, Affleck ha confirmado que no tiene planes de seguir interpretando a Batman tras su participación en The Flash. Sin embargo, esta no es una despedida triste. Después de la difícil experiencia que fue Justice League de Joss Wheadon, el actor logró apreciar este papel una vez más durante su participación en Zack Snyder’s Justice League y The Flash, revelando que su escena favorita en este rol se encuentra en la siguiente cinta del DCEU. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Nunca he dicho esto, esto está recién salido de la imprenta, pero quizás mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de Batman que he hecho, están en la película Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que fue genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje. ¿Quién sabe? Tal vez decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido y muy, muy satisfactorio y alentador, y pensé: ‘Vaya, creo que finalmente lo he descubierto”.

Lo más interesante, es que estas declaraciones parecen darle fuerza a los rumores de que The Flash eliminará todo el trabajo que Zack Snyder llevó a cabo con DC, lo que también significa el adiós del Superman de Henry Cavill, aunque esto aún no se ha confirmado. Por otro lado, el personaje del Caballero de la Noche tendrá una nueva película, ya que Robert Pattinson será el protagonista de The Batman, pero esta cinta no tendrá relación con el DCEU.

The Flash llegará a los cines el próximo 4 de noviembre de 2022. En temas relacionados, Ezra Miller ha desmentido los recientes rumores de esta cinta. De igual forma, aquí puedes checar el primer tráiler de The Flash.

Nota del Editor:

Si bien algunas personas consideran a Ben Affleck como la mejor versión de Batman en el cine, la verdad es que la relación entre el personaje y el papel nunca fue la mejor. Las grabaciones y regrabaciones de Justice League fueron tan pesadas al grado de que el actor tuvo que ir a rehabilitación por su adicción al alcohol. Al menos su final parece ser agradable.

Vía: Herald Sun