Ezra Miller desmiente los recientes rumores sobre The Flash

Estos últimos días empezó a circular el rumor de que la película de The Flash borraría todas las contribuciones de Zack Snyder hacia el DCEU, incluyendo a Ben Affleck como Batman y Henry Cavill como Superman. Debido a que el futuro de estos dos actores es incierto en este universo cinematográfico, la idea no sonaba como algo tan descabellada pero ahora el propio Ezra Miller ha salido a desmentirlos.

Vía Reddit, un usuario compartió una captura de pantalla de una conversación que tuvo con Miller, quien negó que The Flash vaya a eliminar por completo el Snyderverse de DC Comics.

“No existe un poder o fuerza en cualquier metaverso conocido que quiera o pueda borrar el increíble trabajo de Zack Snyder. Puedes usar esa frase. Llévala al banco, a la prensa, a las escuelas, a los militares, y a cualquier otro pilar del capitalismo que se me está olvidando porque pasa eso de que cuando piensas en un montón de cosas, siempre se te olvida una.”

Así que como puedes ver, el velocista escarlata no tiene intenciones de eliminar todo lo que Snyder construyó para el DCEU, pero seguramente que las teorías no van a detenerse aquí. Después de todo, la presencia de Affleck y Michael Keaton en esta película destapan un montón de posibilidades.

The Flash llega a cines el 4 de noviembre de 2022. Por si te lo perdiste, acá puedes ver su primer tráiler cortesía del DC FanDome de 2021.

Nota del editor: Me intriga The Flash porque creo que nos dará un buen vistazo al futuro del DCEU. No sabemos exactamente qué vaya a pasar con los futuros proyectos de DC Comics, pero el estado actual de este universo cinematográfico es todo un desastre y esta película podría corregirlo.

Via: Hypebeast