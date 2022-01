Así se vería Willem Dafoe como el Joker para The Batman

Desde hace un par de años, Willem Dafoe se convirtió en el actor favorito por los fans para interpretar al nuevo Joker del DCEU. Hay rumores de que este personaje podría aparecer en The Batman, pero debido a todos los villanos que tiene la película, es poco probable que lo haga. Eventualmente alguien deberá conseguir este papel, y sabemos cómo podría verse Dafoe como el Príncipe Payaso del Crimen.

Vía su cuenta de Instagram, elilusionista.cl nos ha mostrado qué tal se vería Dafoe como el archirrival de Batman y la verdad es que hemos quedado encantados con los resultados. Lo puedes ver tú mismo a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de César ♠️ (@elilusionista.cl)

Ahora que Dafoe regresó como el Duende Verde para Spider-Man: No Way Home, la comunidad sigue creyendo que este actor es perfecto para ser el nuevo Joker. Todavía no sabemos quién vaya a serlo, pero sería un acierto por parte de Warner Bros. que eligieran a Dafoe.

The Batman llega a cines el 4 de marzo de 2022.

Nota del editor: También creo que Dafoe sería una increíble elección para este papel, especialmente por el genial trabajo que hizo en No Way Home. Digo, sería complicado que esta versión del villano pudiese enfrentarse al Batman de Robert Pattinson, pero sería interesante conocer el resultado.

Via: El Ilusionista