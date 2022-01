El día de ayer por la noche, Sony llevó a cabo su presentación con motivo del CES 2022. Aquí no solamente revelaron PlayStation VR2, sino que también estuvo presente Tom Holland para mostrarnos un nuevo clip de la película de Uncharted, y platicar un poco más sobre su papel dentro de este futuro largometraje.

Como ya sabes, Holland interpretará a Nathan Drake en la adaptación live-action de Uncharted, pero no fue sino hasta Spider-Man: Homecoming que el actor realmente le empezó a prestar atención a los juegos. En las propias palabras de Holland:

Holland siguió al decir que él y su mejor amigo pasaron el tiempo libre jugando Uncharted, al punto de que incluso llegó un momento en donde ya no quería seguir filmando Spider-Man por jugar.

“En cuanto empezamos a jugar no pudimos detenernos. Recuerdo que me querían sacar del camerino, y yo les decía ‘No no no no, ya estamos por terminar esta misión.'”