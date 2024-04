Así reaccionó la crítica a Knuckles

La serie de Knuckles ya está disponible en su totalidad en Paramount+, y si aún tienes dudas sobre la nueva aventura live action de Sonic y sus amigos, actualmente ya están disponibles múltiples reseñas que pintan un panorama positivo, aunque la producción no está libre de problemas.

Actualmente, la serie de Knuckles cuenta con una recepción del 73% en Rotten Tomatoes, con la mayoría de las reseñas señalando a la comedia y la cauterización de los personajes como los puntos más fuertes de la serie, aunque también se ha señalado que la serie no está al nivel de lo visto en las películas de Sonic. Esto fue lo que mencionó Empire Magazine al respecto:

“Esto es más ‘Wade’s World’ que ‘Sonic 2.5’. Aún así, la misión secundaria en solitario de Knuckles resulta divertida mientras los fanáticos esperan la llegada de Shadow en la tercera entrega”.

Por su parte, Inverse señaló:

“Hay una reconfortante familiaridad con las payasadas, las tonterías y los chistes visuales familiares, pero esa comodidad nostálgica tiene el costo de establecer su propia identidad clara: Knuckles es, a veces, derivado”.

De igual forma, Collider mencionó:

“Sí, hay algunos momentos geniales, como la pelea final o las bromas ingeniosas, pero falta el resto de Knuckles y el espectáculo podría haber sido mucho más”.

Junto a esto, IGN comentó:

“Es audaz, creativo y requiere grandes cambios. Y también hay una recompensa conmovedora, ya que Knuckles y su desafortunado compañero humano se vuelven cada vez más cercanos con cada episodio que pasa. Knuckles realmente refleja lo que hizo que Sonic y Sonic 2 fueran tan geniales, pero con su propio estilo único y un poco de estilo de los 80”.

De esta forma, queda claro que Knuckles es una digna continuación de las películas de Sonic the Hedgehog, y nos preparará para la llegada de la tercera cinta del erizo azul en un futuro. Recuerda, la serie de Knuckles ya está disponible en Paramount+. En temas relacionados, ya puedes ver el primer episodio de esta serie gratis. De igual forma, este es el juego que inspira Sonic the Hedgehog 3.

Nota del Autor:

Todo parece indicar que Knuckles es una buena serie. Aunque aún no la término, lo que he visto hasta el momento me ha gustado, y por fin escuchar las voces en inglés de estos personajes, es algo que ha elevado esta experiencia para mí, y estoy seguro de que muchos se sienten igual.

Vía: Rotten Tomatoes