Funko Pop! tendrá su propio juego

Es indiscutible la popularidad de los Funkos. Estas figuras de colección se han convertido en parte de la cultura popular, por lo que no es una gran sorpresa escuchar que un juego inspirado en estos diseños ya está en camino, y utilizará una enorme cantidad de propiedades.

Por medio de un comunicado oficial, se ha revelado que 10:10 Games, un nuevo estudio conformado por veteranos de TT Games, el equipo responsable por múltiples juegos de LEGO, ya está trabajando en Funko Fusion, título que estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 13 de septiembre de 2024.

Funko Fusion es un juego de acción y aventura, para un jugador, aunque con elementos de cooperativo en línea, en donde podremos explorar mundos de más de 20 franquicias. Aquí se hace mención de la participación de Jurassic World, JAWS, Back to the Future, The Thing, Shaun of the Dead, Chucky, Battlestar Galactica, The Umbrella Academy, Masters of the Universe, y muchas más. Esto fue lo que comentó Arthur Parsons, cofundador y director de publicaciones de 10:10 Games, al respecto:

“Nuestra visión en 10:10 Games es crear una increíble experiencia de videojuego cooperativo que reunirá a jugadores de todo el mundo en una experiencia de juego única, divertida, enérgica y auténtica. Creado por un equipo talentoso, Funko Fusion es la máxima celebración del fandom, combinando propiedades cinematográficas y televisivas queridas para cada generación con humor, mecánicas divertidas y acción trepidante y llena de adrenalina. Funko Fusion es la experiencia que creemos que los fanáticos están esperando jugar y, finalmente, a título personal, ¡podré tener a He-Man en un videojuego!”

Solo nos queda esperar para ver cómo es que el público reaccionará a este nuevo proyecto, el cual parece ser el sucesor de proyectos como LEGO Dimensions, solo que en esta ocasión no hay planes para la integración de NFC, al menos por el momento. Recuerda, Funko Fusion llegará a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 13 de septiembre de 2024. En temas relacionados, Funko ha destruido figuras valoradas en millones de dólares. De igual forma, la reina Isabella II tiene su propio Funko.

Nota del Autor:

No me gustan los Funkos, pero la idea de tener un juego que puede llegar a ser como LEGO Dimensions, es algo interesante. Solo espero que, al igual que las figuras, el juego no termine por ser solo una excusa para ver propiedades que ya conocemos, pero con un estilo visual cuestionable.

Vía: Comunicado oficial