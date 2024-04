Surge emulador de 3DS para el iPhone

La emulación en iPhone ha cobrado mucha fuerza en los últimos días. Actualmente, es posible disfrutar de tus juegos de NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, y hasta Nintendo DS gracias a la aplicación de Delta. Sin embargo, no será la única, puesto que en un futuro estará disponible un emulador que te permitirá disfrutar de tus títulos de 3DS en el celular de Apple.

Recientemente, se anunció Folium, aplicación que permitirá la emulación de juegos del Nintendo 3DS en el iPhone. Sin embargo, hay una serie de detalles que se necesitan aclarar. Para comenzar, esta no será una aplicación gratuita, puesto que tendrá un precio de $4.99 dólares en la App Store. Junto a esto, se ha revelado que solo los modelos actuales del iPhone pueden correr los títulos de 3DS de forma correcta.

Footage of upcoming Nintendo 3DS emulator "Folium" running on iPhone 15 Pro. It should release soon.

You'll only be able to run 3DS games at full speed on iPhone 15 Pro or newer, older models won't be able to get achieve full speed.

