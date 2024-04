Llega emulador de varias consolas de Nintendo a iPhone

En estos días la tienda de aplicaciones de Apple se ha vuelto bastante popular, y eso se debe a que la compañía fabricante de los iPhone ya está permitiendo la incorporación de los emuladores, mismos que deben cumplir con ciertos requisitos para pasar por la parte legal. Eso nos lleva a que ya hemos visto un par de ellos, entre ellos de NES y GBA, los cuales han sido retirados por cuestiones realmente ajenas al propio Nintendo, dado que la gente tiene miedo de que se les aplique algún tipo de demanda.

A pesar de estos riesgos, los desarrolladores siguen lanzado las aplicaciones a diestra y siniestra, y recientemente ha llegado una muy ambiciosa llamada Delta – Game Emulator, la cual es la sucesora de GBA4iOS . Misma que permite correr muchos videojuegos de la era portátil de Nintendo, pasando del Game Boy hasta el DS. También se incluyen a los primeros dispositivos de casa, hablamos del NES, SNES y N64. Los usuarios ya la pueden descargar.

Delta (All-in-One GBA4iOS Successor) emulator is available on iOS https://t.co/E93eUhkI7J

Supported Game Systems

• Nintendo Entertainment System

• Super Nintendo Entertainment System

• Nintendo 64

• Game Boy (Color)

• Game Boy Advance

• Nintendo DS pic.twitter.com/jr9cfA7cVO

— Wario64 (@Wario64) April 17, 2024