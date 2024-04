Dueños de Baldur’s Gate 3 ya estarían pensando en la secuela

Sin duda alguna, Baldur’s Gate 3 ha logrado resaltar dentro del mundo del gaming, a tal punto que se llevó el galardón de juego del año debido a que los usuarios han considerado a esta aventura como la más longeva, dado que el producto está lleno de contenido y con campañas diferentes a pesar de empezar de cero. Con eso en mente, es posible que ya se esté pensando en el siguiente capítulo, y que no tarde mucho tiempo en llegar como fue el caso desde el segundo lanzamiento respecto al tercero.

Es bien sabido que los dueños de la franquicia son Hasbro, quienes en estos momentos harán inversiones millonarias en el negocio de los videojuegos, algo que ha emocionado a la gente por ver la siguiente parte de BD, pero solo hay un inconveniente con el asunto, y es que Larian Studios no quieren seguir con la saga, ni siquiera para un posible DLC. Ante esto, esta la incógnita de cómo se puede continuar, ya que no quieren tomar a un estudio novato para que vaya a dejar a bajo la reputación de la franquicia.

Los medios se han puesto en contacto con Eugene Evans, vicepresidente senior de Estrategia Digital y Licencias de Hasbro con Wizards of the Coast, y es ahí donde salió al aire que ya están viendo cómo se desarrollará Baldur’s Gate 4, asegurando que van a tomarse su tiempo para encontrar a los desarrolladores adecuados. Eso no significa que también será una exageración de años, pues no pasarán más de 25 años para que finalmente la gente siga explorando el entorno medieval lleno de misiones y decisiones.

Aquí lo mencionado:

Ahora estamos hablando con muchos socios y se nos están acercando muchos socios que están aceptando el reto de cómo será el futuro de la franquicia Baldur’s Gate. Esperamos que no pasen otros 25 años, como ocurrió entre Baldur’s Gate 2 y 3. Nos lo tomamos muy, muy en serio, como hacemos con todas nuestras decisiones en torno a nuestra cartera. No nos precipitaremos a la hora de decidir con quién asociarnos o qué productos deberíamos considerar. Larian creó un elenco de personajes muy queridos, que incluso fueron premiados, los actores de doblaje detrás de ello y el talento fue reconocido en los BAFTAS. Y ahora son esencialmente parte del canon de D&D. Creo que es demasiado pronto para expresar detalles concretos y creo que hay una pregunta mucho más grande sobre cómo enfocamos Baldur’s Gate en el futuro. Pero me guastaría pensar que todos esos personajes, por el bien de los fans, podrían aparecer potencialmente en futuros proyectos.

Recuerda que Baldur’s Gate 3 ya está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: PC Gamer

Nota del autor: Sin Larian Studios en el desarrollo, queda la incógnita de quien puede encargarse de dicha labor. Sin embargo, puede que estemos sacando conclusiones mucho antes de lo necesarias.