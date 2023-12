¿Baldur’s Gate 3 podría llegar a la plataforma Game Pass?

Este año se lanzaron muchos videojuegos de escala masiva, uno de ellos fue ni más ni menos que Baldur’s Gate 3, aquel que se llevó muchos premios durante The Game Awards, incluyendo claramente juego del año, de comunidad, RPG y algunos otros que tenía bien merecidos. Este éxito masivo ha hecho que los jugadores exijan su aparición en plataformas de pago como lo pueden ser el popular Xbox Game Pass, y las grandes cabezas de Larian Studios han respondido a esto en un par de ocasiones.

Es un hecho que el videojuego de rol ya ha llegado consolas de Microsoft como Xbox Series X/S, pero como muchos otros títulos de gran popularidad, eso no significa que aterrizarán de forma automática en el servicio, eso ya lo vimos este año con Resident Evil 4, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6 , entre otros. Eso hace que los creadores piensen que se pueden perder ventas por ofrecer el título en este formato, así que la respuesta es no, no hay forma de que llegue al servicio.

Aquí la respuesta de el fundador de Larian Studios, Swen Vincke:

Oh, siempre dijimos desde el principio, no iba a estar en Game Pass, no iba a estar en Game Pass. Hicimos un gran juego, así que creo que hay que pagar un precio justo por eso, y creo que está bien. No te cobramos ninguna micro-transacción, así que obtienes lo que pagas. Desde el principio, es un juego muy sustancioso. Así que creo que debería poder existir tal como está. Esto es lo que nos permite seguir haciendo otros juegos.

Con esto en mente, los jugadores deben tener claro que si desean probar este título lo deberán hacer pagando el precio completo en la plataforma que quieran, y ese tipo de visión está siendo tomado por muchos otros publishers excepto Xbox, dado que Nintendo y Sony siguen lanzando sus títulos de manera individual. De hecho, por esa razón PlayStation dejó el desarrollo de The Last of Us Online, para que sigan ofreciendo experiencias completas y no dedicar esfuerzos a cosas free to play.

Recuerda que Baldur´s Gate 3 está disponible en PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vía: IGN

Nota del editor: Primero deben dejar que de menos el juego envejezca un año, ya después será momento para que lo muevan a este tipo de plataformas en caso de que las ventas se detengan. Aún faltan jugadores que prueben esta experiencia, por lo que están esperando a que inminentemente lo hagan.