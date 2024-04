World of Warcraft podría llegar a consolas

World of Warcraft es un título que solo se puede jugar en PC, dejando a gran parte del mercado fuera de esta experiencia. Sin embargo, Blizzard ha expresado su deseo de llevar este título a plataformas como el Xbox Series X|S, algo que podría ser positivo para ellos.

En una reciente entrevista con VGC, Holly Longdale, vicepresidenta y productora ejecutiva de World of Warcraft, tuvo la oportunidad de hablar sobre los planes a futuro para el aclamado MMORPG. Uno de los puntos que se discutieron fue la posibilidad de ver una versión de consolas de este título. Esto fue lo que comentó al respecto:

“Tenemos estas tres expansiones y estamos muy entusiasmados con ellas. Pero sí, por supuesto. Sería muy poco sincero decir que no somos… por supuesto que estamos hablando de eso. Ahora somos Microsoft”.

Por extraño que suene, el Xbox Series X|S es una gran plataforma si eres fan de los MMORPG. No solo Final Fantasy XIV por fin está disponible en esta consola, sino que Phantasy Star Online 2 también es una gran opción para aquellos que tienen este hardware. De esta forma, una versión para consolas de World of Warcraft, que sea exclusiva del Xbox Series X|S, suena como una posibilidad.

Respecto a su nueva relación con Microsoft, Longdale comentó lo siguiente:

“En todo caso, ha sido útil. Tuvimos tiempo con Helen Chang de Mojang y compartimos información, por lo que es casi como si tuviéramos acceso a lo que funcionó para ellos, pudimos hablar con el equipo de Elder Scrolls Online y compartir lo que estamos haciendo y lo que está pasando y hemos trabajado, es casi como si obtuviéramos un beneficio. Nadie nos pide que hagamos nada. A World of Warcraft le está yendo muy bien y están muy orgullosos de lo que ha podido lograr, por lo que es casi como dejarlo así y dejar que siga siendo increíble. Han sido un gran apoyo y es como dejemos que Blizzard sea Blizzard”.

Si bien por el momento no hay información clara sobre una versión para consolas de World of Warcraft, está claro que esta ha sido una posibilidad que se ha discutido bastante. Junto a esto, Microsoft podría incluir una suscripción a este MMORPG para todos aquellos que tengan Xbox Game Pass Ultimate, algo que podría ayudar a subir los números de este servicio. En temas relacionados, un juego móvil de World of Warcraft habría sido cancelado. De igual forma, World of Warcraft recibe un modo battle royale con su nueva actualización.

Nota del Editor:

Es extraño que World of Warcraft no tenga una versión para consolas. Si bien esto era complicado en el pasado, con el apoyo de Microsoft esto podría ser una realidad en un futuro. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con esta propiedad en un futuro.

Vía: VGC