Se menciona que un juego móvil de World of Warcraft habría sido cancelado

Muchas de las franquicias de renombre poco a poco han lanzado versiones móviles para que los fans puedan llevarse la experiencia a donde quieran, esto pasó con Call of Duty Mobile, Fortnite, PUB Mobile y más recientemente con Diablo Immortal. También World of Warcraft se sumaría a este mundo, pero hace instantes se mencionó que tal vez no pasará.

Según Bloomberg, el próximo lanzamiento para teléfonos celulares estuvo en desarrollo durante tres años, mismo que ahora se canceló debido a una disputa entre Activision Blizzard y NetEase. Una fuente cercana a ellos mencionó que no llegaron a un acuerdo final, proyecto que se mantuvo como un secreto, dado que nunca se mostró al público.

Se decía que el proyecto se denominaba como “Neptune”, siendo un spin-off de Warcraft, ambientado en un período diferente al de WoW. Se desconoce si se habría relacionado directamente con algunos de los títulos principales y sus respectivas secuelas. Lo importante aquí es que no es Warcraft Arclight Rumble, título mostrado hace algunos meses.

Parece que Blizzard está apostando bastante por las entregas de móviles, dado que no le ha ido para nada mal a Diablo Immortal, juego que ha generado mucho dinero con las microtransacciones. Incluso algunos usuarios se han quejado y manifestado ante la empresa, pero parece ser que no hay ningún tipo de repercusión relevante respecto al tema.

Vía: IGN