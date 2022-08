Reporte: The Flash podría ser cancelada

Todos nos sorprendimos el día de ayer cuando se reveló que Batgirl, película que llegaría a HBO Max y estaba en las etapas finales de postproducción, fue cancelada. Lamentablemente para todos los fans del DCEU, este no sería el único producto con el mismo destino, ya que parece que The Flash corre riesgo similar.

De acuerdo con un reporte por parte de Variety, Warner Bros. actualmente se encuentra considerando qué hacer con la película The Flash. En esta ocasión, la posible cancelación no sería el resultado de una evaluación financiera, sino como una forma de alejarse de todas las controversias que ha protagonizado Ezra Miller en los últimos meses.

Considerando que The Flash es un proyecto a gran escala planeada para los cines, el cual se ha sometido a varios retrasos y regrabaciones, Warner Bros. no está seguro sobre qué camino tomar con esta cinta. Aunque se habla de mover el estreno a HBO Max, no se descarta por completo la cancelación del proyecto, y ocultar así esta película del público para siempre, o hasta que los fans repliquen el movimiento del Snyder Cut.

Cancelar The Flash no solo tendría repercusiones financieras, sino que el DCEU sufriría significativamente. Como seguramente ya lo saben, esta cinta adaptará la historia de Flashpoint, con la cual se piensa dar un soft-reboot a este universo cinematográfico, eliminar lo que no funcionó, dejar de lado al Batman y Superman de Ben Affleck y Henry Cavill respectivamente, y conservar lo que sí funcionó. Sin embargo, eliminar el proyecto significaría que estos planes serian abandonados, y probablemente veamos un reinicio que podría afectar otras series y películas.

Por el momento esto es solo un reporte, y por el momento no hay información oficial. En temas relacionados, puedes conocer más sobre la cancelación de Batgirl aquí. De igual forma, este es el calendario de estrenos de DC.

Nota del Editor:

En dado caso de que The Flash sea cancelada, algo que no veo tan posible, esto quiere decir que el DCEU bien podría ser eliminado por completo, y películas como Aquaman, Wonder Woman, Black Adam y Shazam tener poca o nula relación entre ellas.

Vía: Variety