Como ya lo saben, el pase de temporada de Star Wars: Outlaws incluirá una misión exclusiva que estará disponible el día de su lanzamiento, algo que no ha sido del agrado de los fans. Ante las fuertes críticas que ha recibido la compañía en los últimos días, Ubisoft por fin ha decidido responder a esta controversia.

Aquellos que compren las ediciones de $109 dólares y $129 dólares recibirán el pase de temporada, el cual incluye la exclusiva misión de Jabba’s Gambit, la cual estará disponible día uno. Muchos se han preguntado si esto afectará la progresión de la historia, puesto que la facción de Jabba the Hutt es muy importante para la historia. Al respecto, Ubisoft por fin ha aclarado esta situación. Esto fue lo que le comentó un vocero a IGN:

“Para aclarar, Jabba the Hutt y Hutt Cartel son uno de los principales sindicatos de Star Wars Outlaws y serán parte de la experiencia para todos los que compren el juego, independientemente de la edición. La misión ‘Jabba’s Gambit’ es una misión adicional opcional con el Cartel Hutt a lo largo del viaje de Kay y Nix a través del Borde Exterior. Esta misión estará disponible para quienes compren el pase de temporada o una edición del juego que incluye el pase de temporada”.

De esta forma, Ubisoft deja en claro que la misión de Jabba’s Gambit no es la única forma de interactuar con este sindicato criminal. Sin embargo, la compañía ha evadido todas las críticas que le han hecho por bloquear este contenido detrás de un pase de temporada.

Si bien los pases de temporada no son nuevos, y la recepción de esta monetización es, usualmente, positiva, muchos han criticado el hecho de que Ubisoft ha bloqueado un contenido que ya está disponible para llegar al mercado día uno. Recordemos que los pases de temporada son una promesa de ver más contenido en un futuro, no una llave para obtener misiones y algún extra día uno.

Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con este caso. Te recordamos que Star Wars: Outlaws llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2024. En temas relacionados, puedes conocer más sobre este controversial DLC aquí. De igual forma, el remake de Knights of the Old Republic sigue en desarrollo.

Nota del Autor:

Ubisoft no se va a disculpar ni cambiará sus prácticas monetarias. Para ellos, Jabba’s Gambit es un extra o un regalo para todos aquellos que compren el pase de temporada, y no lo ven como contenido que debería estar disponible para todo el público día uno.

Vía: IGN