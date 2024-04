El remake de Star Wars KOTOR sigue en desarrollo

Hace tres años los fans de las galaxias lejanas estaban muy emocionados por la revelación de un remake de Star Wars: Knights of The Old Republic, y es que la contraparte original ha sido una de las más queridas con el pasar del tiempo, por lo que tenerlo con las bondades del PS5 era algo increíble de pensar. Sin embargo, el proyecto se ha reiniciado en más de una ocasión, pasando de un estudio a otro, lo que ha hecho que surja la duda de si realmente se pondrá a la venta o si la cancelación será inminente.

Mediante una nueva entrevista, el director ejecutivo de Sabre Interactive, Matthew Karch, ha mencionado que los usuarios pueden estar tranquilos, pues después de que Embracer Group vendiera el estudio, ellos se han llevado el juego a sus proyectos, por lo que no hay problemas de reiniciarlo de nueva cuenta. Añadiendo que todo va como debería, por lo que en estos momentos se encuentran activos en el proyecto y se lanzará tal cual estuvo planeado desde hace ya varios años atrás.

Acá lo mencionado:

Está claro y es obvio que estamos trabajando en esto. Ha aparecido en la prensa numerosas veces. Lo que diré es que el juego está vivo y coleando, y estamos dedicados a asegurarnos de superar las expectativas de los consumidores.

Esta es una descripción del original:

Star Wars: Caballeros de la Antigua República, Star Wars: Knights of the Old Republic o como se llama popularmente, KOTOR, es un RPG de Star Wars desarrollado por BioWare. Se inspira en un periodo poco explorado en las películas: la Antigua República, es decir, 400 años antes de la saga Skywalker -las nueve películas de Lucasfilm-. Su sistema de combate por rondas se inspira en Star Wars Roleplaying Game de Wizards of the Coast, pero sorprendió sobre todo por la potente narrativa y la influencia de nuestras decisiones, ya sea por acciones o diálogos. Esto define la alienación de nuestro personaje, y no sólo entre los Jedi y los Sith, también incluyó los Jedi grises, un punto intermedio entre el lado de la luz y el lado oscuro.

Por ahora Karch no ha ofrecido más detalles de este remake de gran escala, pero asegura que no hay problemas con la creación del mismo, esto deja la ventana de oportunidad como para poder mostrar el juego en lugares como D23 de Disney o hasta Celebration de Star Wars que no falta mucho para que se lleve a cabo.

Vía: IGN

Nota del editor: Es un alivio que el proyecto siga en pie y que los fans finalmente tendrán ese proyecto con los gráficos renovados y hasta jugabilidad mejor implementada. Habrá que esperar algún tiempo para ver algún avance, pero seguramente valdrá la pena.