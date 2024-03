Como recordarán, Star Wars Battlefront Classic Collection, paquete que incluye los títulos originales que muchos aman, es un desastre. No solo los pocos servidores y constantes glitches han arruinado por completo el interés público, recientemente se dio a conocer que un modder ha acusado a Aspyr, los desarrolladores, de usar su trabajo sin su permiso.

Previo al lanzamiento de esta colección, Iamashaymin, un reconocido modder, señaló que el tráiler de revelación de Star Wars Battlefront Classic Collection parecía usar uno de sus mods. En su momento, Aspyr reveló que, por error, utilizaron el mod de Iamashaymin para el material promocional, pero en el lanzamiento final no veríamos su trabajo. Sin embargo, se ha descubierto que este no es el caso.

'The upcoming release of Star Wars: Battlefront Classic Collection does not include any code or content that is taken from uncredited sources.'https://t.co/GjrJY2E0wM

I am not in the Credits @AspyrMedia

— iamashaymin (@iamashaymin) March 14, 2024