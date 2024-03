Shinji Mikami revela su nuevo estudio

Indudablemente, Shinji Mikami es una de las mentes creativas más importantes en la industria de los videojuegos. Durante su estancia con Capcom, fue el encargado de darle vida a Resident Evil, y una vez que abandonó a esta compañía, se dio a la tarea de crear su propio estudio en 2010, conocido como Tango Gameworks. Después de 13 años, en el 2023 se dio a conocer que Mikami decidió dejar a este equipo, y si bien en su momento no sabíamos cuál sería el siguiente paso para este directivo, se ha revelado que ha formado un nuevo estudio.

De acuerdo con el sitio oficial de Shadows of the Damned Hella Remastered, Mikami ha creado un nuevo estudio conocido como KAMUY. Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto. Se desconoce cuál será su primer juego del equipo, y quiénes conforman esta empresa. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Como director y productor de las sagas Resident Evil y The Evil Within entre otras, Mikami ha creado numerosas grandes producciones de éxito. En 1995 lanzó Resident Evil en el que actuó como director. Ha contribuido a la popularización del género survival horror y ha tenido un enorme impacto en la industria del videojuego desde entonces. En 2010 Mikami fundó Tango K.K. (renombrado como Tango Gameworks en octubre del mismo año tras convertirse en parte de ZeniMax Media), tras lo que dirigió y lanzó The Evil Within. También actuó como productor ejecutivo de Ghostwire Tokyo y Hi-Fi-Rush. Tras dejar Tango Gameworks ha fundado KAMUY Inc”.

Por el momento, sabemos que Mikami está trabajando junto a Goichi Suda, mejor conocido como Suda51, y Q Hayashida, mangaka de Dorohedoro, en una remasterización de Shadows of the Damned. Si bien Suda51 ha expresado su interés en crear una entrega completamente nueva en esta serie junto a Mikami, por el momento no hay información clara sobre el siguiente proyecto de estas mentes creativas.

Tras su salida de Tango Gameworks el año pasado, Mikami señaló que desea dirigir un juego más antes de retirarse. Actualmente, Shinji Mikami tiene 58 años, por lo que la idea de dejar de trabajar se vuelve más y más atractiva con el paso del tiempo. Solo nos queda esperar para ver cuál será el primer paso de KAMUY. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los planes de Mikami aquí. De igual forma, esto fue lo que comentó Phil Spencer tras la salida de Mikami de Tango Gameworks.

Nota del Editor:

Shinji Mikami es uno de los desarrolladores y directivos más importantes de la industria. Si bien me encantaría seguir viendo juegos bajo su dirección, también entiendo que ha dejado su huella en el medio, y si desea dedicarse a disfrutar el resto de sus vidas, esta sería una decisión perfecta para él.

Vía: Shadows of the Damned Hella Remastered