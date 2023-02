Phil Spencer da mensaje a Shinji Mikami por su salida de Tango

El día de hoy la familia Xbox y Bethesda están un tanto tristes, esto se debe a la salida oficial del fundador y líder de Tango Gameworks, Shinji Mikami, quien ni más ni menos en su momento creó la franquicia de Resident Evil. Esto después de trabajar en sagas de terror propias como The Evil Within y más recientemente con Ghostwire: Tokyo y Hi-Fi Rush.

Algunas cuentas de Twitter oficiales le han dicho adiós al creativo, ya sea la de Bethesda y la del propio Xbox. Pero alguien que faltaba claramente es Phil Spencer, líder de la división de videojuegos. Quien no tardó mucho para dedicarle algunas palabras mediante dicha red social, las cuales son de apoyo y agradecimiento por todo lo brindado mientras estuvo en el estudio.

Thank you Mikami-san @shinji_mikami for your leadership and your great contributions to the industry. Your guidance and input over the last 2 years has been valuable to me. Looking forward to our continued friendship and looking forward to what lies ahead for @tango_jpn https://t.co/RFP6HRUpj8

