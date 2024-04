La semana pasada, Ubisoft reveló la fecha de lanzamiento de Star Wars: Outlaws, y compartió nuevos detalles sobre este título. Notablemente, la compañía francesa confirmó que el juego contará con un pase de temporada, el cual no solo nos dará acceso a nuevas historias en un futuro, sino que también incluye una misión exclusiva que estará disponible día uno, algo que no ha sido del agrado del público.

De acuerdo con el sitio oficial, aquellos que compren Star Wars: Outlaws Gold Edition en $109 dólares, o la Ultimate Edition en $129 dólares, tendrán acceso a la misión de Jabba’s Gambit día uno. Sin embargo, si optas por la versión estándar de $70 dólares, no podrás disfrutar de este contenido. Esta es la descripción que ofrece Ubisoft:

“Juega la misión exclusiva Jabba’s Gambit en el lanzamiento. Justo cuando Kay está formando un equipo para el atraco de Canto Bight, recibe un trabajo del mismísimo Jabba the Hutt. Resulta que ND-5 le debe a Jabba una deuda de hace años, y ha venido a cobrarla”.

Por el momento se desconoce si Jabba’s Gambit eventualmente estará disponible para todos los jugadores, o si se mantendrá como una exclusiva para aquellos que adquieran el pase de temporada. Si bien es cierto que el público ha aceptado la idea de pagar un extra por contenido adicional que estará disponible en un futuro, no se puede decir lo mismo por misiones que ya están listas desde día uno.

En redes sociales, los jugadores han reaccionado negativamente a esta revelación. Si bien hay un grupo de personas que ven esta misión adicional como un extra por adquirir el pase de temporada, otros más están en contra de esta práctica, puesto que deja el juego incompleto para aquellos que desean experimentar la experiencia principal sin pagar $40 dólares adicionales.

Por si esto fuera poco, se ha confirmado que en Star Wars: Outlaws podrás trabajar junto o traicionar a Jabba the Hutt, y por el momento se desconoce si este camino estará bloqueado detrás de esta misión adicional, o si todos los jugadores podrán experimentar esta parte de la historia.

Te recordamos que Star Wars: Outlaws llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 30 de agosto de 2024. En temas relacionados, una nueva serie animada de Star Wars está en camino. De igual forma, el remake de Knights of the Old Republic sigue en desarrollo.

Nota del Editor:

Es muy lamentable que un juego que se ve muy interesante sufra de este tipo de controversias. Si bien la inclusión de un pase de temporada no es nuevo, la idea de que una misión importante no esté disponible para todos los jugadores es algo que debería suceder, y lo peor de todo, es que esto podría convertirse en un estándar para la compañía.

Vía: VGC