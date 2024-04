Nueva serie animada de Star Wars está en camino

Nos encontramos a exactamente un mes del 4 de mayo, también conocido como May the 4th, fecha que muchos fans de Star Wars utilizan para conmemorar el trabajo original de George Lucas. De esta forma, Lucasfilms ha revelado que en solo 31 días estará disponible una nueva serie animada de este universo muy, muy lejano, y se trata de Tales of the Empire.

Como seguramente lo recuerdas, hace tiempo llegó a Disney+ Tales of the Jedi, una serie antología enfocada en los personajes que forman parte de esta orden. Ahora, para celebrar el próximo May the 4th, Lucasfilms nos entregará un nuevo show de antología animado, conocido como Tales of the Empire, el cual será protagonizada por los villanos.

Tales of the Empire estará disponible el próximo 4 de mayo en Disney+, y nos ofrecerá seis cortos animados enfocados en personajes del Imperio Galáctico, como Morgan Elsbeth, a quien vimos en The Mandalorian y Ahsoka. De igual forma, podremos ver una vez más a personajes clásicos como Grand Admiral Thrawn y al Grand Inquisitor, aunque parece que tendrá una nueva voz en comparación con lo que escuchamos en Star Wars Rebels.

Para todos los fans, Tales of the Empire ofrece una perspectiva no tan explorada fuera de los cómics y libros. De igual forma, estas historias son canon, por lo que nos darán la oportunidad de conocer un poco más sobre personajes conocidos e importantes para el pasado y futuro de Star Wars.

Recuerda, Tales of the Empire llegará a Disney+ el próximo 4 de mayo en Disney+. En temas relacionados, reanuda la producción de Star Wars: Squadron. De igual forma, el remake de Star Wars: Knights of the Old Republic sigue en desarrollo.

Nota del Editor:

No fui un gran fan de Tales of the Jedi, porque estaba enfocado en contenido que ya conocemos, pero Tales of the Empire promete una perspectiva diferente. Aunque me hubiera gustado más una nueva temporada de Star Wars: Visions, esta será una gran forma de celebrar May the 4th.

Vía: Lucasfilms