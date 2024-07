Pese a que HBO aún no está listo para compartir información oficial sobre la segunda temporada de la serie de The Last of Us, desde hace tiempo se han filtrado imágenes que nos dan un nuevo vistazo a esta adaptación del aclamado juego de Naughty Dog. Ahora, un nuevo vistazo a este show ha dividido a los fans, quienes no están del todo convencidos de la actriz principal, Bella Ramsey.

Recientemente, una filtración desde el set de filmaciones nos da un mejor vistazo a Bella Ramsey e Isabela Merced, como Ellie y Dina respectivamente. Aquí podemos apreciar el icónico tatuaje de la protagonista. Sin embargo, no todos están contentos con la forma en la que esto se ve, mismo problema que muchos han compartido sobre su vestimenta y cabello.

more ellie and dina in #thelastofushbo 🎬 pic.twitter.com/tpQPlPmQIk — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) July 9, 2024

En general, muchos han señalado que el trabajo de HBO no se asemeja a la obra de Naughty Dog. Sin embargo, es importante mencionar que estas filtraciones no representan el trabajo final. Las fotos son de mala calidad, y usualmente captan a las actrices en descansos o desde ángulos poco favorables. De igual forma, los fans han mencionado que esta es una adaptación, y Bella Ramsey es diferente a Ellie.

Para todos aquellos que se quejan, siempre existe la posibilidad de volver a jugar The Last of Us Part II. En temas relacionados, confirman los episodios de la segunda temporada de The Last of Us. De igual forma, puedes checar más imágenes del show aquí.

Nota del Autor:

Es increíble ver a una comunidad molesta por un trabajo incompleto, aunque considerando el pasado de The Last of Us, esto no debería ser una gran sorpresa. Primero hay que esperar a una imagen o tráiler oficial antes de criticar algo que aún no está listo para ser visto por el público.

Vía: The Last of Us News