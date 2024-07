Nuevas imágenes de la temporada 2 de The Last of Us

Hace un año la serie de televisión inspirada en The Last of Us se convirtió en todo un éxito, y eso se debió a que expandieron la historia en ciertos aspectos clave para que el público simpatizara de forma inmediata con los personajes protagonistas de esta tierra postapocalíptica. Y ahora que la segunda temporada está en producción, algunas imágenes que se han captado por los transeúntes de los países locales han salido a la luz.

Las fotos se han tomado del set de rodaje en el monte Seymore de Vancouver, aquí se aprecia a Bella Ramsey en el papel de Ellie junto a un edificio y un teleférico, también está el caballo que usa el personaje al lado de Dina, quien para este momento es su novia. Más allá de eso, no se ha visto mucho más para evitar temas de filtraciones fuertes, por lo que debemos esperar a la salida del primer tráiler que en teoría debe llegar a fin de año o a inicios de 2024.

Aquí la puedes ver:

Esta es la sinopsis:

The last of us se centra la pandemia que esta arrasando a la humanidad, por un virus que dejó a todos al borde de la extinción. Este virus afecta a las personas de forma extraña, puesto que en cuanto se contagian, estos se vuelven caníbales y se puede contagiar a través de un simple mordisco. Un par de décadas después es más que evidente que la humanidad ha quedado devastada y los supervivientes, conviven en zonas de cuarentena custodiadas por oficiales, en asentamientos independientes, o forman parte de grupos ambulantes. Es en este momento cuando Joel, que se dedica al contrabando, se ve envuelto en una misión cuyo objetivo final de llevar a una chica llamada Ellie a las afueras de la zona de cuarentena en donde se encontrarán con las Luciénargas, un grupo paramilitar de rebeldes que rechazan la autoridad de las zonas de cuarentena, y son los encargados de recoger a Ellie.

Recuerda que la primera temporada está disponible en MAX. La segunda llegaría en algún momento de 2025.

Vía: News Yahoo

Nota del autor: Ya quiero que salga la temporada, más para saber cómo se va a armar la polémica del segundo episodio, en el cual Joel tendrá su momento más protagónico. Debemos esperar a más noticias.