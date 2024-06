La segunda temporada de la serie de The Last of Us de HBO aún está rodeada de misterio. Aunque gracias al juego de Naughty Dog conocemos los eventos generales que esta historia nos presentará, no sabemos cómo estará estructurada esta adaptación, por ejemplo. Bueno, al menos una duda ya fue respondida, puesto que se han revelado la cantidad de episodios que tendrá la segunda temporada.

Por medio de una entrevista con Deadline, Craig Mazin, co-creador de la serie de HBO, mencionó que la segunda temporada de The Last of Us solo estará conformada por siete capítulos. Una reducción sustancial de los 10 que vimos en la primera parte. ¿Esto significa que todos los eventos de The Last of Us Part II serán reducidos a poco más de siete horas de televisión? No.

Actualmente, no solo se habla de que los eventos de The Last of Us Part II podrían abarcar dos temporadas en total, sino que se ha llegado a considerar que la adaptación de HBO tenga una total duración de cuatro temporadas, o más. Esto fue lo que comentó Mazin al respecto:

“No creemos que seamos capaces de contar la historia ni siquiera dentro de dos temporadas [2 y 3] porque nos estamos tomando nuestro tiempo, y seguimos caminos interesantes que también hicimos un poco en la temporada 1. Creemos que es casi seguro que, mientras la gente siga mirando y podamos seguir haciendo más televisión, la temporada 3 será significativamente más grande. Y, de hecho, la historia puede requerir una temporada 4. Una cosa es absolutamente segura: no veo cómo podríamos contar la historia que queda después de que se complete la temporada 2 en una temporada más”.

The Last of Us Part II es un juego enorme. No solo dura el doble de la primera entrega, alrededor de 25 horas, sino que nos ofrece dos protagonistas, un enorme repertorio de personajes secundarios, múltiples locaciones, y hasta diversos saltos en el tiempo. Junto a esto, es muy probable que Mazin y Neil Druckmann estén trabajando para expandir ciertos puntos narrativos y agregar historias originales, algo que hicieron en la primera temporada.

De esta forma, no se descarta la posibilidad de que la segunda temporada esté enfocada en el viaje de Ellie por Seattle, seguido de una tercera temporada enfocada en Abby, y culminando con una cuarta temporada con los eventos de estas dos protagonistas en Santa Bárbara. Lo único que está claro por el momento, es que tendremos mucho The Last of Us en HBO por un tiempo.

Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que la segunda temporada llegará a HBO y Max, pero probablemente esta información esté disponible a lo largo del año. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de The Last of Us Part II Remastered aquí. De igual forma, este es el actor que interpretará a Isaac en la serie.

Nota del Autor:

Aunque esto puede sonar negativo para algunos, y seguramente refuerza la idea de que Neil Druckmann solo puede trabajar en The Last of Us, el segundo juego es una bestia tan grande, que no es una sorpresa que los creadores de la serie estén haciendo todo lo posible para rendirle honor al trabajo de Naughty Dog, incluso si eso significa crear múltiples temporadas.

Vía: Deadline