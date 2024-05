Si bien la serie de The Last of Us de HBO fue protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, parte del elenco de la producción de Naughty Dog tuvo algún tipo de participación en la adaptación televisiva. De esta forma, se espera que lo mismo suceda en la segunda temporada, puesto que se ha dado a conocer qué papel tomará Jeffrey Wright, quien le dio vida a Isaac en la secuela de 2020.

De acuerdo con Variety, Wright tendrá la oportunidad de retomar el papel de Isaac en la segunda temporada de The Last of Us. Así, el mismo actor que fue usado para el juego le volverá a dar vida al mismo personaje en la serie de HBO. Esta es la descripción de Isaac:

“El líder poderoso de un gran grupo de milicias que buscaba la libertad, pero, en cambio, se ha visto atrapado en una guerra sin fin contra un enemigo sorprendentemente ingenioso”.

En The Last of Us Part II, Isaac es el líder de W.O.L.F., la organización a la cual pertenece Abby, y está en constante conflicto con los seraphites. En el juego, solo hay dos momentos en donde podemos interactuar con este personaje, por lo que será interesante ver si la serie logra expandir su papel, especialmente considerando la oportunidad que representa tener a Jeffrey Wright en el escenario.

Además de Wright, la segunda temporada de The Last of Us contará con el talento de Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced en el papel de Dina, Young Mazino asumirá el rol de Jesse, Ariela Barer será Mel, Tati Gabrielle le dará vida a Nora, Spencer Lord es el encargado de Owen, y Danny Ramirez será Manny. Catherine O’Hara también tendrá un papel en esta adaptación, aunque por el momento no hay detalles específicos.

Ahora solo nos queda esperar a que más información, como la fecha de estreno de la segunda temporada, esté disponible en un futuro. En temas relacionados, Pedro Pascal ya terminó de grabar sus escenas para la nueva temporada. De igual forma, este es el primer vistazo oficial a los nuevos capítulos de la serie.

Nota del Autor:

Jeffrey Wright es un gran actor, y recientemente estuvo nominado a un Óscar por American Fiction. Si alguien de los juegos debería retomar su papel para la serie, claramente debía ser Wright. No puedo esperar para ver si su personaje se expande en esta producción, especialmente considerando su papel en la historia.

Vía: Variety