Una de las mejores adaptaciones de videojuegos de los últimos años es, sin lugar a dudas, The Last of Us por parte de HBO. Si bien muchos pensaron que la segunda temporada de esta aclamada producción aún estaba a varios años de distancia, parece que pronto veremos una vez más a estas versiones de Joel y Ellie, puesto que hace unos momentos se liberó el primer vistazo oficial a estos personajes.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Geoff Keighley compartió las primeras dos imágenes oficiales de la segunda temporada de The Last of Us para HBO. Aquí podemos ver a Joel en la fiesta de Jackson al inicio de los eventos de The Last of Us Part II. De igual forma, la segunda foto está enfocada en Ellie, aunque no está del todo claro en dónde se encuentra.

First official images from The Last of Us Season 2, now filming in Vancouver and coming in 2025 to HBO. pic.twitter.com/DxkjIQuSRS — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 15, 2024

La recepción a este primer vistazo ha sido positiva, al menos cuando hablamos del Joel de Pedro Pascal, puesto que su cabello largo deja en claro el paso del tiempo. Sin embargo, la comunidad ha señalado que Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, luce idéntica a cómo se vio al final de la primera temporada, y no se puede apreciar el salto temporal que hay entre el primer y segundo juego.

Lamentablemente, por el momento no hay más información al respecto, y se desconoce cuándo es que llegará la segunda temporada de The Last of Us a HBO, la cual se encargará de adaptar los eventos de The Last of Us Part II, aunque actual no se sabe si veremos todo el juego en estos episodios, o solo los primeros tres días de Seattle desde la perspectiva de Ellie. En temas relacionados, Pedro Pascal ha terminado de filmar para la serie. De igual forma, puedes ver más imágenes filtradas aquí.

Nota del Autor:

No puedo esperar para ver cómo la serie maneja la narrativa de dos protagonistas en esta ocasión. De igual forma, espero que esta adaptación expanda sustancialmente algunos de los elementos del segundo juego, como sucedió con el tercer episodio de la primera temporada.

Vía: Geoff Keighley