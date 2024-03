Retoman la producción de película de Star Wars Rogue Squadron

Desde hace bastantes años atrás se ha hablado de que una película de Rogue Squadron de Star Wars estaba en producción, misma que iba a ser dirigida por Patty Jenkins, pero que al final no se pudo hacer por temas de que la directora estaba trabajando con DC. Sin embargo, como la tercera entrega de Wonder Woman se ha descartado del todo, es momento de que el proyecto tome forma una vez más, y eso es algo que va a entusiasmar bastante a quienes deseen una cinta donde las naves tienen el protagonismo.

En la actualización, Jenkins ha mencionado que ya está trabajando en el borrador, y que pronto estaría teniendo un avance significativo de la cinta, pero que la cosa irá de manera gradual.

Acá el comentario:

Cuando dejé Star Wars para hacer Wonder Woman 3 y comencé a trabajar en eso, hablamos: ‘Bueno, tal vez volveré a Star Wars después de Wonder Woman 3’, así que iniciamos un trato para que eso sucediera. Cuando Wonder Woman 3 desapareció, Lucasfilm y yo dijimos: ‘Oh, tenemos que cerrar este trato’. Cerramos el trato justo cuando comenzaba la huelga, así que ahora debo un borrador de Star Wars.