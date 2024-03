Terminan las filmaciones de Sonic 3 La Película

Este año Sonic The Hedgehog seguirá con fuerza en cuestión de su franquicia, pues próximamente se estarán lanzando muchos productos que los fans están esperando, incluyendo primeramente la reedición de Generations con el añadido de Shadow y por supuesto, el cierre del año será el escenario perfecto para la tercera película. Con esto último en mente, se están dando noticias para quienes piensan que podría tener un retraso, pues la filmación llegará en tiempo y forma para cumplir los deseos de los fans.

El actor James Marsden, quien interpreta a Tom Wachowski, reveló que la tercera parte ha terminado de filmarse. Esto para tener una conexión directa que coincida con la serie de Knuckles planeada para el próximo mes de marzo. Además, se espera que el primer avance en video que tengamos de la producción para cines se haga en ceremonias importantes de la industria, siendo la Cinema Con el posible sitio en el que la gente sea testigo de la ambición que tienen con la película.

Aquí lo mencionado por Marsden en una entrevista reciente:

Sí, acabamos de terminar. En realidad, estábamos cerca de las etapas de Deadpool. Estoy realmente orgulloso de lo que hemos creado y de la respuesta de los fans y todo eso. Simplemente teníamos que conseguir la animación correcta en esa primera película. Pero es una gran familia, todo positivo. Jim (Carrey) simplemente se está divirtiendo. Está en su zona de inspiración y viene al set… con páginas y páginas similares, realmente partituras para el día, realmente calculadas y preparadas. Así que es un placer verlo pasar un buen rato.

El elenco de la cinta incluye a Ben Schwartz, Marsden y Carrey, Colleen O’Shaughnessey e Idris Elba. Tika Sumpter regresa a su papel de Maddie, la esposa de Tom, y Lee Majdoub regresa como el número dos de Robotnik, el Agente Stone. También se incluyen Krysten Ritter ( Breaking Bad de Marvel , Jessica Jones ), James Wolk ( Mad Men ), Sofia Pernas ( Blood & Treasure ), Cristo Fernàndez ( Transformers: Rise of the Beasts ) y Jorma Taccone ( Spider-Man: Across the Spider-Verse ) en roles no revelados.

Recuerda que Sonic 3 La Película se estrena el 20 de diciembre.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Muy entusiasmado por ver esta tercera película, pero sobre todo checar qué personajes se están uniendo al elenco. A Shadow ya lo tenemos confirmado, pero ahora faltan algunos importantes como Amy, Cream, Cheese y algunos otros queridos por los fans.