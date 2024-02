SEGA culpa a Nintendo de las ventas de Sonic Superstars

El año pasado dos clásicos del mundo 2D regresaron a la industria de los videojuegos, hablamos de Sonic Superstars y Super Mario Bros. Wonder, mismos que gozaron de buenos comentarios por parte de gente que estaba acostumbrada a este tipo de lanzamientos y por ende, las ventas no se iban a hacer esperar. Sin embargo, SEGA ha reportado en su informe más reciente que a su juego no le ha ido tan bien como se esperaba, y eso podría haber sido debido a una razón en particular.

Mediante una sesión de preguntas y respuestas, el vicepresidente ejecutivo de SEGA Sammy Holdings, Makoto Takahashi, y el director del departamento IR/SR, Nobuaki Yoshii, se les ha preguntado cómo vieron el desempeño del videojuego de dos dimensiones. Dando a entender que el juego lanzado en el mismo mes lanzado por Nintendo podría haber sido un tropiezo, dado que Mario tiene más popularidad que el personaje azul.

Acá sus declaraciones:

Aunque Sonic Superstars ha sido generalmente bien recibido por quienes lo han jugado, el momento del lanzamiento coincidió con títulos competidores del mismo género, y ha estado por debajo de la previsión inicial. La expansión estratégica de Sonic IP está progresando bien y continuaremos trabajando para aumentar las ventas repetidas de este título.

También comentaron esto en una relación general de muchos lanzamientos en un solo mes:

Creemos que el impacto de los títulos principales de otras compañías lanzados al mismo tiempo es significativo, pero planeamos expandir la promoción hacia la temporada navideña, especialmente en el mercado extranjero.

Durante la sesión se añadió que los juegos de Sonic se venden mejor en noviembre y diciembre, y que más del 90% de los costos de marketing de Superstars se gastarían en la temporada de acción de gracias y navidades. Sin embargo, mencionan que a pesar de todo han tenido ventas decentes, por lo que seguirán con el camino elegido para el personaje.

Recuerda que Sonic Superstars está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Vía: VGC

Nota del editor: Es algo que iba pasar sí o sí, pues básicamente la aventura de Mario llegó pocos días después al mercado, a eso se suma que Spider-Man 2 también salió en esos días. Tal vez sacar el juego un mes más adelante habría sido una idea más aceptable.