Anime inspirado en Harry Potter hace tributo a Dragon Ball

Tal vez para algunos haya pasado desapercibido, pero hace no mucho se estrenó Mashle: Magic and Muscle, anime que hace una parodia bastante evidente al mundo de Harry Potter, con referencias que no dan miedo a hacer un posible plagio que puede demandarse más adelante. Pero, no todo se centra en este mundo de magia, pues recientemente le han hecho un homenaje a la obra más querida de aquel país, hablamos ni más ni menos que de Dragon Ball.

A partir de la segunda temporada se muestran referencias claras a la franquicia de Super, pero en concreto a la película de Super Hero, con la presentación de personajes en planos que los seguidores van a reconocer al instante, dado que son básicamente inconfundibles. De igual manera, empiezan a utilizar poderes que ya no pueden considerarse tal cual magia, y que evidentemente hacen alusión a las técnicas como el Kame-Hame- Ha, Makankōsappō, entre otros.

Acá una sinopsis de Mashle: Magic and Muscle:

Es un manga japonés escrito e ilustrado por Hajime Komoto. La serie comenzó a ser serializada en la revista Weekly Shōnen Jump de Shueisha en enero de 2020. “Mashle” es una combinación de las palabras “mash” (aplastar) y “muscle” (músculo), lo que sugiere el tema principal de la historia. La trama de “Mashle: Magic and Muscle” sigue a un joven llamado Mash Burnedead en un mundo donde la magia lo gobierna todo. Sin embargo, Mash es un raro caso de alguien que no tiene habilidades mágicas en absoluto, lo que es un gran problema en un mundo donde la magia es la norma y aquellos sin ella son marginados y excluidos. A pesar de esta desventaja, Mash tiene una fuerza física increíble debido a un entrenamiento riguroso. Utilizando su fuerza y habilidades físicas, Mash se embarca en una aventura para demostrar que incluso sin magia, puede superar cualquier obstáculo que se le presente y alcanzar sus metas. A lo largo de la serie, Mash se enfrenta a diversos desafíos y enemigos, mientras lucha por encontrar su lugar en un mundo donde no encaja.

Recuerda que este anime se encuentra disponible en Crunchyroll.

Vía: Twitter

Nota del editor: Es una historia bastante extraña pero divertida a la vez, por lo que no estará de más echarle un ojo, pero hasta que termine la segunda temporada para tener los capítulos disponibles y hacer maratón.