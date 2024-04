Así se ve The Punisher en Daredevil: Born Again

Pese a que muchos han perdido esperanzas en el MCU, aún hay un par de producciones que tienen emocionados a los fans, siendo una de estas Daredevil: Born Again. Con las filmaciones ya en marcha, nuevas filtraciones han revelado la aparición de un amado personaje, The Punisher.

Por medio de diferentes cuentas enfocadas a Daredevil: Born Again se nos ha dado el primer vistazo a Jon Bernthal una vez más en el papel de Frank Castle, también conocido como The Punisher. En estas imágenes es posible ver al protagonista y al antihéroe juntos una vez más.

Aunque por el momento los detalles no son claros, el material que se ha filtrado deja en claro que Daredevil y The Punisher se han aliado para combatir a un enemigo en común, probablemente Bullseye. Lo interesante, es que una previa imagen compartida antes de tiempo nos muestra que Wilson Fisk, o Kingpin, ha comenzado una campaña en contra de los vigilantes callejeros, algo que también ocasionaría la unión entre estos dos personajes.

Charlie Cox and Jon Bernthal on set for 'DAREDEVIL: BORN AGAIN'. pic.twitter.com/4iPeQRNwLE — Daredevil Updates (@DDevilUpdates) April 3, 2024

Originalmente, Daredevil: Born Again fue concebida como un completo reboot del personaje. Sin embargo, Echo dejó en claro que este no sería el caso, y la nueva producción para Disney+ es una continuación a lo que vimos en tres temporadas en Netflix. Incluso se ha rumoreado que el resto de los Defenders harían acto de presencia en esta nueva serie.

Por el momento no hay una fecha de estreno específica, pero se espera que Daredevil: Born Again esté disponible en Disney+ en algún punto del 2025. En temas relacionados, ya sabemos quién interpretará a Silver Surfer en la película de Fantastic Four. De igual forma, ¿Daredevil de Netflix es canon en el MCU?

Nota del Editor:

Esta es mi producción más esperada del MCU. Aunque 18 episodios suena como algo extremo, esta cantidad de capítulos serían necesarios para reintroducir todos los elementos que vimos en Netflix. Solo espero que esto no sea un caos.

Vía: Daredevil Updates