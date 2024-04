Elon Musk anuncia la purga de bots en X

Desde hace un par de años que Elon Musk adquirió Twitter para convertirlo en X, se ha prometido algo en concreto, y eso es hacer de este sitio un espacio donde las cuentas inactivas sospechosas serán eliminadas, algo que no ha pasado de forma inmediata, dado que primero quisieron empezar con cambios un poco más orientados a la sustentabilidad de la empresa como pagar la cuenta premium. Y ahora, el momento ha llegado de que los perfiles con actividades sospechosas sean erradicados de forma definitiva, al menos que quieran crear nuevas.

Mediante su cuenta oficial, Musk ha mencionado que dentro de los siguientes días empezará la purga, advirtiendo que pueden prestarse algunos errores, sobre todo para quienes sí son personas reales pero que no hacen mucha actividad dentro de la página en cuestión. Y es que ha puesto que en caso de que la cuenta sea eliminada, se comuniquen con un perfil que puso en la publicación para llevar a cabo la aclaración, aunque van a sersiorarse de evitar los inconvenientes.

System purge of bots & trolls underway.

Please reply to me or @XEng if legitimate accounts are suspended.

X Corp will be tracing the people responsible and bringing the full force of the law to bear upon them.

— Elon Musk (@elonmusk) April 4, 2024