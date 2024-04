Elon Musk compra a Rockstar Games

Elon Musk, CEO de X y Tesla, ha demostrado tener fondos casi ilimitados para adquirir lo que desee. De esta forma, el día de hoy amanecimos con una noticia que no muchos veían venir, puesto que el responsable por el internet Starlink ha revelado que ha comprado Rockstar, desarrolladores de Grand Theft Auto 6, en un movimiento que lo ayudará adentrarse al mercado móvil de los videojuegos.

Por medio de un comunicado oficial en el sitio de Take-Two, los ahora dueños de Borderlands, han señalado que la venta de Rockstar a Elon Musk ya está en proceso, y se tiene pensado finalizar en algún punto del segundo cuarto del año fiscal en marcha, es decir, entre julio y septiembre de 2024. En total, el responsable de Tesla tendrá que pagar $25 mil millones de dólares, lo cual representa casi la mitad de lo que gastó en Twitter. Esto fue lo que Elon comentó al respecto:

“Como parte de nuestro nuevo plan para convertir X en la ‘aplicación para todo’, adquirir Rockstar Games es una oportunidad perfecta para acceder al mercado móvil”.

Esta es solo una de las tácticas que Elon Musk tiene pensado para crecer Twitter y solucionar la falta de publicidad. De esta forma, se espera que la red social ofrezca un sistema de juegos móviles similar a lo que encontramos en Netflix en estos momentos. Esto quiere decir que múltiples títulos de Rockstar estarán disponibles por medio de esta red social en un futuro. Aunque por el momento no hay muchos detalles, es muy probable que la GTA: The Trilogy – The Definitive Edition se pueda jugar de esta forma.

Junto a esto, será necesario una suscripción a Twitter Blue para acceder a los juegos que estarán disponibles en X por medio de dispositivos móviles. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que Elon Musk consiga el soporte de otros estudios para llevar sus títulos a esta red social en un futuro. Ahora, muchos seguramente se están preguntando qué sucederá con GTA 6. Bueno, los detalles son escasos, pero es muy probable que una versión para dispositivos móviles ya esté en desarrollo, la cual llegaría antes que la edición de PC.

Como siempre, solo nos queda esperar a que más información esté disponible. Por último, pero no menos importante, es importante mencionar que este es una broma del April Fools. Así es, este es un chiste que videotechuk_, un famoso insider enfocado en Rockstar, ha esparcido por el internet en las últimas horas. No, Take-Two no le vendió Rockstar a Elon Musk, gracias a Dios. ¿Se imaginan? Eso sí sería una muy mala decisión por parte de Take-Two. En temas relacionados, las acciones de Take-Two ante posible retraso de Grand Theft Auto 6. De igual forma, parece que el retraso de este título es una exageración,

La idea que Take-Two venda Rockstar ya es alocada, pero el hecho de que lo haga a Elon Musk suena como algo imposible. No solo el responsable de Twitter ha comprado ser incapaz de hacer algo bien con esta red social, sino que claramente se ve como alguien que no entiende el punto de la sátira que juegos como Grand Theft Auto nos presentan.

Vía: videotechuk_