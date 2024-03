El supuesto retraso de GTA 6 es una exageración

La semana pasada, un reportaje por parte de Kotaku señalaba la posibilidad de que Grand Theft Auto 6, indudablemente el juego más esperado de la última década, podría sufrir de un retraso y, en lugar de estar disponible en 2025 como Rockstar asegura, estaría disponible hasta el 2026. Al respecto, Jason Schreier, aclamado periodista de videojuegos, ha señalado que esta bien podría ser una exageración.

Después de darse a conocer el posible retraso de GTA 6, las acciones de Take-Two, compañía matriz de Rockstar, sufrieron una caída del 5.2%, golpe del cual aún no se recupera por completo. Al respecto, Schreier ha señalado que esto es normal para el desarrollo de cualquier juego, especialmente uno con una producción tan grande, y si bien no descarta la posibilidad de un retraso hasta el 2026, la situación no es tan grave como muchos podrían pensar. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En realidad, los videojuegos siempre van retrasados y corren el riesgo de retrasarse en cualquier momento, especialmente cuando son tan ambiciosos y están bajo tanta presión como el próximo Grand Theft Auto. Y hay tanto tiempo entre ahora y finales de 2025, que incluso si la producción fuera perfecta, sería imposible que alguien afirmara definitivamente que el juego estará listo en 21 meses. El desarrollo de juegos es un proceso desordenado y no lineal, plagado de los mayores desafíos tanto de la tecnología como del arte. Un juego debe funcionar como se espera y, al mismo tiempo, debe ser bonito, interesante y divertido. Miles de personas están trabajando en Grand Theft Auto VI, muchas de ellas en sus propios silos donde escriben códigos para la física meteorológica o graban actuaciones de actores o buscan errores en las calles de la falsa Miami. Todos sus trabajos están entrelazados y dependen unos de otros, y un solo cuello de botella, como un diseño de nivel que tarda más de lo previsto o que las páginas del guión llegan tarde, puede tener efectos en cascada en todas las disciplinas, aumentando con el tiempo”.

En su reportaje, Kotaku llegó a mencionar que los directivos temen a un posible retraso de Grand Theft Auto 6 para el 2026, en lugar de estar disponible en el otoño de 2025, como muchos esperan que suceda. De esta forma, la política de regresar a las oficinas, un movimiento bastante controversial, no solo reduciría la posibilidad de una filtración, sino que le daría la oportunidad a los equipos de trabajar en armonía, y evitar la pérdida de tiempo que involucran los correos.

En dado caso de un retraso, esta no sería la primera vez que algo así sucede. Recordemos que Red Dead Redemption II, originalmente, estaba planeado para el 2017, y no fue sino hasta octubre de 2018 que estuvo disponible. Como lo menciona Schreier, todos los juegos siempre están atrasados, y la decisión de mover la fecha de lanzamiento es una que se hace hasta el último momento.

Rockstar, por su parte, ha evitado realizar un comunicado al respecto, y hasta el momento se mantiene la ventana de lanzamiento de 2025. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el posible retraso del juego aquí. De igual forma, Take-Two ha comprado a Gearbox.

Al final del día, un retraso puede significar un golpe en el valor de Take-Two en la bolsa, pero este es un sacrificio que están dispuestos a hacer para que Grand Theft Auto 6 llegue al mercado de la mejor forma posible, y así evitar algún problema de rendimiento, bug o detalle que genuinamente arruine la reputación de sus desarrolladores.

