Las ofertas de Game Pass para indies se habrían terminado

Desde hace algunos años muchos juegos independientes que prometen ser productos de calidad han tenido tratos con Xbox y el servicio de Game Pass, pues varios de ellos han salido en día uno para la plataforma, eso con una alianza para que tengan oportunidad de tener más exposición. Sin embargo, parece que han llegado nuevas normativas, pues esos tiempos en los que se llegaban a los acuerdos, al menos con creadores independientes estarán terminando tanto en Microsoft como en Epic Games.

En una entrevista en la Game Developers Conference de la semana pasada en San Francisco, los desarrolladores detrás de grandes indies Slay the Spire y Darkest Dungeon dijeron que el acuerdo en el que algunos pequeños desarrolladores han llegado a confiar para obtener financiación en los últimos años, como las exclusivas de Epic Game Store y Xbox Game Passs ya no son lo que eran. Se resumió a recortes financiamiento cancelado, conversaciones que duraron un año, todo se ha cancelado.

Acá lo mencionado por Casey Yano, cofundador del estudio Mega Crit:

Hablé con al menos cinco equipos pequeños, como de 35 miembros o menos, durante la GDC, y me dijeron: Recortes, recortes, recortes, financiamiento cancelado, conversaciones que duraron un año, canceladas. Parece una mierda. Definitivamente somos muy privilegiados de poder autofinanciarnos. De lo contrario estaría muy, muy, muy asustado en este momento.

También han citado a Epic Games:

También Epic. La fiebre del oro ha terminado. Vengo de los Territorios del Noroeste. La ciudad de donde soy se construyó sobre oro, y luego encontraron diamantes más al norte. Quizás nos esté esperando otro cambio de paradigma, pero definitivamente creo que la escala de la Los acuerdos de los que he oído hablar son significativamente menores que los de los grandes días de oscilación. Ciertamente, conseguimos nuestro acuerdo con Epic en el momento adecuado.

Con eso mente, es posible que ya no veamos cosas de la talla de Cuphead, con buenas ideas que no se pueden financiar debido a que los desarrolladores no son grandes empresas. Recordemos que muchos proyectos han tomado forma por el impulso monetario, pero que a cambio se deben conservar como una exclusiva temporal.

Vía: PC Gamer

Nota del editor: Es bastante triste que grandes ideas ya no se van a conceptualizar, al menos que se tenga el suficiente dinero como para que salga a la luz y eventualmente a los jugadores. Parece que a empresas como Microsoft ya no les parece seguir apoyando a los independientes.