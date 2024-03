SEGA vende a Relic y despide a más trabajadores

Pese a que SEGA of America se encuentra en una buena posición, al grado de que ya cuentan con un sindicato de trabajadores, la división de Europa no tiene la misma suerte. El día de hoy se ha revelado que la compañía detrás de Sonic ha vendido a Relic y, por si fuera poco, 240 personas a lo largo de esta región perderán sus trabajos.

Por medio de un inesperado comunicado, SEGA ha revelado que Relic, estudio famoso por la serie de Company of Heroes, ya no formará parte de su grupo. Esto significa que este equipo se convertirá en una organización independiente. Lamentablemente, esto no es todo, puesto que SEGA Europe se suma a la terrible ola de despidos que ha afectado a la industria de videojuegos en el último año.

En total, se habla de 240 despidos a lo largo de Creative Assembly y SEGA Europe, así como un “pequeño número” de recortes en Sega HARDLight. Por el momento se desconoce si algún otro equipo en Reino Unido, como Two Point Studios y Sports Interactive, sufrirán de este mismo destino. Al respecto, Jurgen Post, director de SEGA Europa, comentó lo siguiente:

“Sega está trabajando estrechamente con Relic en este cambio y les deseamos lo mejor para el futuro. Quiero pedir disculpas sinceramente por la preocupación y la comprensible angustia que esta noticia causará, especialmente a los directamente afectados. Estas decisiones han sido increíblemente difíciles de tomar y se deben a una meticulosa consideración y deliberación con los equipos de liderazgo de toda la empresa. El cambio es necesario para asegurar el futuro de nuestro negocio de juegos y para garantizar que estemos en una buena posición para ofrecer las mejores experiencias posibles a nuestros jugadores en el futuro. Necesitamos racionalizar, centrarnos en aquello en lo que somos buenos y posicionarnos lo mejor que podamos para el camino que tenemos por delante. Para lograrlo, debemos responder al cambiante panorama económico y a los desafíos que enfrentamos en la forma en que desarrollamos nuestros productos y los llevamos al mercado”.

Por el momento no se habla de algún proyecto cancelado, o despidos similares en Estados Unidos y Japón. Sin lugar a duda, una decisión bastante trágica que nos muestra el complicado estado en el que se encuentra la industria de los videojuegos en estos momentos. En temas relacionados, estos no son los primeros despidos de SEGA. De igual forma, el nuevo Crazy Taxi sería una producción AAA.

Nota del Editor:

Es una verdadera lástima. Relic es un gran estudio, y su trabajo con la serie de Age of Empires fue increíble. Por el momento se desconoce en qué manos está la propiedad de Company of Heroes, pero es probable que pase algo de tiempo antes de que veamos una nueva entrega.

Vía: GamesIndustry.biz