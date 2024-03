Revelan precio del robot humanoide de Tesla

Muchas de las empresas del mundo además de buscar el dinero para que sus proyectos sean sustentables, también desean hacer una contribución al mundo en los diferentes rubros posibles, ese el caso de Tesla, quienes han aportado con autos recargables de electricidad que tratan de reemplazar a los que usan gasolina. De hecho, en este momento están trabajando en un experimento que implica robots humanoides, y lo más llamativo es que ele dueño de la empresa, Elon Musk, ya le habría dado precio.

El proyecto conocido como Optimus será una forma de tener un robot funcional que pueda recibir los comandos del dueño, aunque con acciones que por ahora van por el lado simples, pues hasta el día de hoy no se ha logrado tener algo parecido a las películas de corte futurista que hasta nos presentan el pensamiento individual de estas máquinas. Por eso mismo, se ha establecido que el precio inicial de estos será más o menos de la mitad de uno de los autos eléctricos, lo cual aún así es una cifra grande.

Complexity per unit mass is much higher with humanoid robots, but still I think it ends up costing less than half of a car — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024

Complexity per unit mass is much higher with humanoid robots, but still I think it ends up costing less than half of a car — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2024

So 25k to 30k cost for a humanipd robot? 🤖 https://t.co/NbdzH2fmkW — K10✨ (@Kristennetten) March 26, 2024

Con la información en mente, se ha mencionado que el precio será entre los $25000 o $30000 dólares de Estados Unidos, justo la mitad de lo que cuesta una versión básica de sus autos recargables. Eso sí, el dueño de la empresa ha mencionado que puede bajar más con el tiempo, sobre todo cuando se lancen versiones nuevas. El fin es que se tenga una cifra accesible y que así la mayoría de hogares puedan conseguir su propio robot con funciones que por ahora son sencillas pero que crecerán conforme se den avances.

Vale la pena mencionar que no será sencillo para Tesla competir en este mercado, dado que hay más productos como el Figure 01, androide que promete ser algo más avanzado y que lleva un tiempo en manufactura por parte de los investigadores de área especializados. No obstante, es posible que no veamos la venta de los mismos en al menos unos cinco años, sobre todo por el tema de una configuración aceptable y atractiva de la inteligencia artificial.

Vía: Twitter

Nota del editor: Sería interesante aunque sea que den una exhibición de cómo funciona Optimus en sus diferentes acciones. No dudaría que gente millonaria se vaya a hacer de un par de estos en cuanto se pongan a la venta al público.