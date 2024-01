Se reportan despidos importantes dentro de SEGA

La industria de los videojuegos se encuentra en una especie de declive pero para la plantilla de empleados, dado que tan solo empezar el mes de enero ya se han reportado múltiples despidos en empresas grandes del mercado como lo pueden ser Riot Games y también Xbox. Y a pesar de que ya podría pensar que estamos llegando a una época de tranquilidad, parece ser que no, pues ahora otra empresa bastante grande se ha unido a la tendencia para dejar ir a parte de su personal.

Según lo mencionado en los foros de Reset Era, la compañía dueña de Sonic The Hedgehog va a despedir a 61 personas dentro de los diferentes departamentos pero dentro de la división de Estados Unidos, y eso equivale a un poco más 10% del total de gente que tienen bajo su mando. Los despidos se contaron en What Layoff, una cuenta X automatizada que enumera los despidos verificados a medida que se anuncian y también se habla de que el próximo 8 de marzo será el día que deberán dejar las oficinas.

🚨 LAYOFF ALERT – California 🇺🇸

Sega of America, Inc. at 140 Progress, Suite 100, Irvine CA 92618 and 6430 Oak Canyon Road, Suite 100, Irvine CA 92618 will layoff 61 employees on March 8, 2024 as indicated in a California WARN notice.

— What Layoff? (@WhatLayoff) January 31, 2024