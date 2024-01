Xbox ayudará en el desarrollo de Palworld

En poco más de una semana, Palworld se ha convertido en uno de los juegos más exitosos del 2024. Actualmente, más de 19 millones de personas ya tienen una copia de este título, de los cuales siete millones corresponden a Xbox Game Pass, convirtiéndolo en una de las experiencias más grandes en este servicio. De esta forma, se ha revelado que Xbox ha comenzado a colaborar directamente con los desarrolladores para mejorar este juego lo más pronto posible.

Actualmente, Palworld es un juego que está disponible en early access en Steam y Game Preview en Xbox Game Pass, por lo que el producto que está disponible en estos momentos no está terminado. Sin embargo, su éxito rotundo ha llevado a Xbox a ofrecer soporte para que las actualizaciones y la versión 1.0 lleguen lo más pronto posible. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Por parte de Xbox, estamos trabajando con Pocketpair para ayudar a brindar soporte para las versiones del juego para Xbox. Brindamos soporte para habilitar servidores dedicados, ofrecemos recursos de ingeniería para ayudar con la optimización de la memoria y la GPU, aceleramos el proceso para que las actualizaciones de Palworld estén disponibles para los jugadores y trabajamos con el equipo para optimizar el título para nuestra plataforma”.

Por medio de un comunicado oficial en el sitio de Xbox, se ha revelado que Palworld es el lanzamiento third party más exitoso de Game Pass, así como lanzamiento third party más jugado usando la nube por medio de Game Pass Ultimate. Por si fuera poco, también se reveló que Palworld logró un pico de tres millones de usuarios activos diarios en Xbox, lo que lo convierte en el título más jugado en las plataformas de Xbox en estos momentos. Al respecto, esto fue lo que comentó Takuro Mizobe, CEO de PocketPair:

“La respuesta de los fans ha sido tremenda y es increíble ver a millones de jugadores en todo el mundo disfrutando de Palworld. Esto es solo el comienzo para nosotros y para Palworld, y los comentarios que estamos recopilando durante la vista previa del juego nos permitirán seguir mejorando la experiencia de Pal Tamers en todas las plataformas”.

Sin lugar a dudas, un movimiento que no muchos esperaban, pero es algo que tiene mucho sentido. Siete millones de personas han jugado Palworld por medio de Xbox Game Pass, y esto va de acuerdo con su negocio. En lugar de proporcionar juegos exclusivos y promocionar sus consolas, la división de Microsoft está enfocada en hacer crecer los números de sus servicios, y esto es exactamente lo que está pasando con este juego.

Ahora, es importante mencionar que The Pokémon Company ya ha comenzado una investigación sobre el uso de su propiedad intelectual, la cual puede culminar en una demanda en contra de PocketPair ante el uso de diseños que se asemejan bastante con los vistos en Pokémon. De esta forma, el apoyo de Xbox también podría traer consecuencias negativas para Microsoft.

Solo nos queda esperar para ver cómo es que el soporte de Xbox afectará el desempeño de Palworld, y si la demanda de The Pokémon Company también daña a Microsoft. En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre la posición de The Pokémon Company en este tema. De igual forma, Xbox reporta grandes ingresos tras despedir empleados.

Nota del Editor:

Esto se está saliendo de control. Palworld no es un mal juego, pero no merece la atención que ha estado generando. El éxito del juego se merece, en gran parte, en las controversias que ha protagonizado y el fomo. Todos quieren formar parte de esta experiencia, incluso si el juego no es muy bueno.

Vía: Xbox