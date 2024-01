Revelan la cantidad de horas que ven TikTok los niños

Podemos considerar sin ningún tipo de reparos que TikTok es la plataforma del momento, y eso se debe justamente a que millones de personas lo consumen día con día, eso incluye tanto a los creadores de contenido dentro de ella, así como la gente que llega a ver los videos verticales. En su mayoría la gente que se mete a la aplicación son adultos y adolescentes, pero también hay niños, y un estudio reciente nos menciona que es el lugar al cual más acuden dentro de toda la red, acumulando horas y horas de vistas.

Según los datos recopilados por el equipo de Qustodio, los infantes consumen poco más de 107 minutos diarios de la plataforma, y eso hace que sea prácticamente poco más de hora y media, aunque cuando hay tendencias más fuertes pueden llegar hasta las 120 horas sin problema. Eso hace que plataformas como Youtube o hasta las de streaming, donde incluimos a Disney Plus, se queden atrás a pesar de ofrecer contenido más original de lo visto en los videos fugaces que abarcan un minuto máximo.

Aquí los datos en cuanto a minutos acumulados:

– TikTok – 107 minutos

– Snapchat – 72 minutos

– YouTube – 67 minutos

– Instagram – 45 minutos

– Netflix – 48 minutos

– Disney+ – 40 minutos

– Amazon Prime – 34 minutos

– Facebook – 20 minutos

– Twitch – 19 minutos

– Pinterest – 16 minutos

– Twitter – 10 minutos

Vale la pena mencionar, que la información recopilada no se ha dado en México, pero no está tan alejada de lo que pasa en nuestra región, pues siempre se va preferir entrar a plataformas donde no haya necesidad de hacer un tipo de pago, por eso tanto TikTok como Youtube se conservan como los reyes. Y si bien no hay series o películas subidas por tema de copyright, hay creadores que satisfacen las necesidades de entretenimiento, especialmente con videojuegos, ya que estos no tienen problemas de derechos al subir gameplays comentados.

Como se podrá ver en la tabla que ahora sí es de nuestro país, Youtube (2.1 horas al día) es el líder pero no por mucho en comparación a TikTok (2.0 horas al día) y es posible que sea rebasado dentro de algunos años más.

Vía: XTK

Nota del editor: Definitivamente TikTok sigue tomando fuerza a pesar de ya tener sus años en el mercado, y eso me hace pensar que en esta ocasión no fue una aplicación fugaz como fue el caso de Snapchat, la cual ya nadie recuerda y no se diga también de Telegram.