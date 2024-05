Habrá película de He-Man para los cines

He-Man es un personaje ficticio de la franquicia de medios “Masters of the Universe” (Maestros del Universo). Es el alter ego del príncipe Adam de Eternia, un héroe guerrero que lucha contra las fuerzas del mal en el universo de la serie. He-Man es conocido por su fuerza sobrehumana, su valentía y su habilidad en el combate, y es el defensor principal del Castillo de Grayskull, una fortaleza mágica que protege el universo de las fuerzas malignas, especialmente de su archienemigo, Skeletor.

La franquicia “Masters of the Universe” incluye una serie de medios, como cómics, series de televisión, películas, juguetes y más. He-Man es más conocido por la serie de televisión animada “He-Man and the Masters of the Universe”, que se emitió en la década de 1980 y se convirtió en un fenómeno cultural, especialmente entre los niños de esa época.